Guerra allo spaccio in piazza Stazione: nuova caserma CC e più vigili

Sarà aperta h24 e avrà una grande scritta illuminata: Carabinieri. L'annuncio del sindaco Nardella che ha presentato il piano comunale per contrastare un fenomeno divenuto insopportabile. In arrivo anche il nuovo comandante della Polizia Municipale: si chiama Giacomo Tinella e viene da Genova

(DIRE) Firenze, 5 dic. - Il Comune di Firenze realizzerà la nuova caserma dei carabinieri in piazza della Stazione mettendoci 400.000 euro. Si tratta, spiega il sindaco Dario Nardella nel corso della presentazione del nuovo piano "per il contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti", di un accordo preso tra l'Arma e l'amministrazione. In pratica, Palazzo Vecchio ci ha messo le risorse, ha curato la progettazione e fatto il bando. Sorgerà dentro una vecchia conoscenza dei carabinieri, il complesso di Santa Maria Novella fino a pochi anni fa sede della scuola marescialli (prima che tornasse in mano al Comune). Per la caserma, infatti, sarà lasciata tutta l'ala del complesso, a destra dell'attuale ingresso e davanti alle scalinate che portano alla stazione. "Sarà aperta 24 ore su 24 - sottolinea Nardella- e vorremmo apporre la scritta illuminata 'Carabinieri', soprintendenza permettendo".

Già fatto l'appalto, i lavori sono già stati consegnati e, stando alla gara, dovrebbero terminare entro 4 mesi, spiegano gli uffici. Per l'operazione, conclude il primo cittadino, "ringrazio il generale Giovanni Nistri, comandante dell'Arma, il generale Giuseppe De Liso e il generale Masciulli".

Non solo la nuova caserma dei carabinieri. Sei nuove pattuglie, 12 agenti a piedi spalmati su tre turni che si sposteranno lungo l'asse di via Nazionale. Sono i rinforzi che la polizia municipale di Firenze metterà in campo per presidiare l'area che va da piazza Indipendenza alla stazione Santa Maria Novella, passando per San Lorenzo. Lo annunciano lo stesso sindaco Dario Nardella e l'assessore alla Sicurezza Andrea Vannucci, presentando il nuovo piano "per il contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti".

L'operazione sarà sostenuta economicamente da Palazzo Vecchio con 775.000 euro in un triennio. Nardella e Vannucci, quindi, hanno ricordato i nuovi 178 vigili assunti nel 2019, "che hanno permesso il potenziamento delle squadre antidroga". Così, aggiunge il direttore generale del Comune, Giacomo Parenti, il corpo conta 973 addetti, compresi gli amministrativi e considerando i pensionamenti del 2019. "Un record per Firenze", afferma Nardella.

Sempre sul fronte della municipale, il primo cittadino annuncia che il nuovo comandante, Giacomo Tinella, oggi a Genova, entrerà in servizio il prossimo 10 dicembre. "Ho parlato con il sindaco Bucci, che ringrazio perché ha velocizzato l'iter burocratico per il suo arrivo". Tinella è "persona di grande esperienza" ed ha vinto una selezione a cui hanno preso parte 51 candidati. Si è trattato di "un procedimento di selezione molto rigoroso", aggiunge.