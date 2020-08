A Firenze poco dopo le 13 ritardi tra i 25 e i 35 minuti per convogli in arrivo da Torino e Milano

Per un guasto a un treno in Nord Italia, in questo momento alcuni convogli in arrivo a Firenze Santa Maria Novella stanno subendo ritardi oscillanti tra i 25 e i 35 minuti.

Si tratta in particolare di due Italo, uno proveniente da Milano Centrale l'altro da Torino Porta Nuova, e di un Freccia rossa proveniente dalla medesima stazione piemontese.