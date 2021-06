Guasti e incidenti, traffico in tilt stamani a Firenze

Mattinata difficile per la circolazione cittadina. A creare rallentamenti lavori programmati in zona Careggi e viale Lavagnini, un guasto ai semafori a Firenze Sud, un intervento urgente con la chiusura di via Faentina nel Comune di Fiesole e vari incidenti. E nel primo pomeriggio si è aggiunto anche un lavoro urgente in viale Lavagnini per un tombino. Nella zona di Careggi si tratta di un lavoro di Publiacqua programmato e comunicato iniziato sabato e terminato questa mattina alle 11 circa con la chiusura di via di Careggi tra via Cosimo il Vecchio e piazza Meyer.

Questo intervento ha avuto ripercussioni anche su via Bolognese e ha visto la presenza di numerose pattuglie della Polizia Municipale per la viabilità. Rimanendo nelle zone collinari, questa mattina è stata chiusa via Faentina all'altezza di Pian del Mugnone per un intervento urgente di Toscana Energia a causa di una fuga di gas. Passando a Firenze sud stamani si segnala un guasto di alcuni impianti semaforici in viale Europa e via Villamagna mentre in viale Lavagnini sono come annunciato stanno andando avanti i lavori di Publiacqua per la posa della grande conduttura dell'acquedotto.

Dalla scorsa settimana sono in corso le operazioni di predisposizione per l'avvio della macrofase 2 che interesserà il tratto da via Leone X e via Poliziano e che al momento prevede lo spostamento del new jersey centrale alla presenza della Polizia Municipale.

A tutto questo si sono aggiunti diversi incidenti senza gravi conseguenze ma che hanno avuto ripercussioni sulla viabilità, tra questi in piazzale di Porta a Prato, piazza Isidoro del Lungo, via Saffi. Incidenti che sono proseguiti anche nel primo pomeriggio con sinistri in viale Poggi, via Lapo di Castiglionco, via Dino del Garbo e via Pellas.

Nel primo pomeriggio è stato effettuato anche un intervento urgente su un tombino di Publiacqua in viale Lavagnini altezza di via Poliziano, con un restringimento a una sola corsia verso la Fortezza fino alle 16.30 circa.