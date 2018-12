Green Parka evolve e amplia la sua gamma di modelli proposti da Save the Duck

Il brand di piumini animal-friendly e green, supera i propri limiti presentando all’interno della collezione fall/winter 2018-2019, uomo e donna, un capo leggero ma dalla termicità invidiabile, protagonista delle scene della natura nordica, della tundra, della foresta e dei paesaggi innevati illuminati dai colori dell’aurora boreale

Save the Duck, brand di piumini animal-friendly e green, presenta all’interno della collezione fall/winter 2018-2019 uomo, donna e bambino, il Green Parka. Protagonista delle scene della natura nordica, della tundra, della foresta e dei paesaggi innevati illuminati dai colori dell’aurora boreale, il Green Parka evolve e amplia la sua gamma di modelli proposti. Nuove lunghezze, colli a vulcano con zip intere, tessuti trapuntati e imbottiture tecnologicamente avanzate hanno fatto si che Save the Duck, per la stagione FW18/19, superasse i propri confini presentando un capo leggero ma dalla termicità invidiabile. Adatto a tutte le esigenze della community dei Save the Duckers, popolo in movimento, nomade, cosmopolita impegnato in varie attività e quindi sempre alla ricerca del capo adatto per la giusta occasione d’uso, Save the Duck con il Green Parka offre al consumatore un prodotto che si adatta ad usi diversi, dall’utilizzo più urban-chic a quello più sportivo e outdoor.