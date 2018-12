Grande successo per gli spettacoli di Panariello, Conti e Pieraccioni al Teatro Verdi

Vista l’enorme richiesta di biglietti si aggiungono 2 nuove date, lunedì 14 e martedì 15 gennaio 2019. Biglietti in prevendita da venerdì 23 novembre

Le prevendite per l’attesissimo ritorno di Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, in scena dal 28 dicembre al Teatro Verdi di Firenze, vanno letteralmente a ruba. Già nove show sono sold out. Per venire incontro alle tantissime richieste, alle 15 serate già programmate si aggiungono due appuntamenti, lunedì 14 e martedì 15 gennaio (ore 20,45).

“Ci rivedremo dopo un anno e mezzo di stop – spiega il trio – con uno spettacolo pensato per il teatro. Anche noi ci adegueremo, saremo più eleganti. Riprenderemo lo show portato nei palazzetti, ma con nuove situazioni e nuovi personaggi. Saranno due ore di risate. E per noi che siamo sul palco sarà il massimo della soddisfazione”.



Calendario date:

28 dicembre 2018 - ore 20,45 sold out

29 dicembre 2018 - ore 20,45 sold out

30 dicembre 2018 - ore 20,45 sold out

31 dicembre 2018 - ore 21,00 grande show di capodanno

02 gennaio 2019 - ore 20,45 sold out

03 gennaio 2019 - ore 20,45 sold out

04 gennaio 2019 - ore 20,45 sold out

05 gennaio 2019 - ore 20,45 sold out

06 gennaio 2019 - ore 20,45 sold out

07 gennaio 2019 - ore 20,45

08 gennaio 2019 - ore 20,45

10 gennaio 2019 - ore 20,45

11 gennaio 2019 - ore 20,45

12 gennaio 2019 - ore 20,45 sold out

13 gennaio 2019 - ore 20,45



Info spettacolo Teatro Verdi – via Ghibellina, 99 – Firenze

Tel 055.667566 - 055.212320 - www.teatroverdionline.it - www.bitconcerti.it



Biglietti dal 28/12 al 15/01 escluso 31/12 (compresi diritti di prevendita)

Primo - Platea € 72,00

Secondo - Platea/ Palchi I € 64,00

Terzo - Palchi II-III/Galleria € 53,00

Quarto - Palchi IV-V-VI ordine € 42,00

Quinto - Palchi IV-V-VI ordine € 35,00



Biglietti 31/12 (compresi diritti di prevendita)

Primo - Platea € 144,00

Secondo - Platea/ Palchi I € 128,00

Terzo - Palchi II-III/Galleria € 106,00

Quarto - Palchi IV-V-VI ordine € 84,00

Quinto - Palchi IV-V-VI ordine € 70,00



Prevendite

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/ (tel. 055.210804)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892.101)



Sconti e riduzioni

I bambini sotto 5 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.