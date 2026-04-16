Grande successo per 'Calenzano in Gioco': 1400 visitatori

Si è conclusa con grande partecipazione e entusiasmo la primissima edizione di Calenzano in Gioco, l’evento dedicato al mondo del gioco in tutte le sue forme, che ha visto la presenza di circa 1.400 visitatori nel corso del weekend.

Un risultato significativo che conferma la crescente attenzione verso il gioco come strumento culturale, sociale e aggregativo, capace di coinvolgere pubblici di tutte le età.

Ampia partecipazione e contenuti di qualità

Il programma ha offerto un ricco calendario di attività, tra cui 8 conferenze, inclusa la premiazione del concorso fotografico sponsorizzato da tuttofoto.com. Particolarmente apprezzati gli incontri “Gioco alla Potenza” e “Talk or Stalk”, che hanno registrato le maggiori affluenze.

“Gioco alla Potenza” era un incontro dedicato ad esplorare il valore del gioco come strumento di crescita, apprendimento e relazione. Sono intervenuti Alessandra Smeraldi, Leonardo Boncinelli, Tao Sun Provaroni, Romina Nesti e Enrico Panzi.

“Talk or Stalk” invece era la conferenza tenuta dalla band fiorentina Violet Blend, che richiama il gioco di carte che hanno poi presentato in area gioco, pensato per riconoscere i segnali della violenza psicologica.

Il concorso fotografico ha visto la partecipazione di 27 concorrenti e un totale di 88 votazioni, a testimonianza del coinvolgimento attivo del pubblico anche nelle iniziative collaterali.

Grande partecipazione per l’area giochi

L’area dedicata ai giochi da tavolo ha registrato un’affluenza costante per tutta la durata dell’evento, confermandosi uno degli spazi più vissuti dal pubblico. Nei momenti di massimo afflusso si sono contati 29 tavoli attivi contemporaneamente, segno di un coinvolgimento continuo e diffuso.

Considerando una media di 3-5 giocatori per tavolo e la naturale rotazione dei partecipanti nel corso delle due giornate, si stima che tra le 400 e le 600 persone al giorno abbiano preso parte alle attività ludiche da tavolo, tra appassionati, famiglie e neofiti.

L’area si è distinta per la varietà delle proposte e per la capacità dei volontari delle associazioni presenti di accogliere e guidare anche chi si avvicinava per la prima volta al gioco, contribuendo a creare un ambiente inclusivo, dinamico e fortemente partecipativo.

Grande successo anche per l’area dedicata ai giochi di ruolo, che ha rappresentato l'altro cuore pulsante della manifestazione:

30 tra master e volontari coinvolti

170 partecipanti, tra cui numerosi giovani e neofiti

36 sessioni giocate

Particolarmente significativo l’entusiasmo dei più giovani: un tavolo composto da ragazzi di circa 10 anni ha giocato per oltre cinque ore consecutive, dimostrando la forte capacità del gioco di coinvolgere anche le nuove generazioni.

Nota positiva anche per il BAZAR del gioco usato: più di 40 persone hanno utilizzato il servizio del bazar e oltre 120 giochi hanno trovato una nuova casa! Un servizio che valorizza l’economia circolare ludica e promuove il riuso: meno giochi inutilizzati sugli scaffali, più giochi che tornano a essere giocati, condivisi e valorizzati da nuovi appassionati.

Una rete associativa solida e attiva

Ben 11 associazioni ludiche hanno animato l’evento, contribuendo con attività, dimostrazioni e accoglienza: Gilda dei Bibliogiocatori, Kraken, GiocaconIsa, Il Faro dei Meeple, Ludissea 42, Tanuki Riichi Mahjong, Club Subbuteo Firenze, Save the Meeple, Arcigaymerz, Hero Quest Italia e Dice Cream.

Presente anche il mondo editoriale con Pick & Roll Game, oltre a 26 standisti tra negozi e artigiani che hanno arricchito l’area mostra-mercato.

Un ringraziamento speciale va a Torrefazione Toscana e alla gelateria Happy Ice per la gestione dello spazio ristoro, e all’Associazione Cuochi Fiorentini per il punto pranzo, molto apprezzato dal pubblico.

Collaborazioni e patrocini

L’evento è stato organizzato da ATC (Associazione Turistica Calenzano), in collaborazione con Nisa Creation, Baldinelli Events e Save the Meeple, con il supporto del main partner Farmacia Balducci.

Fondamentale anche il contributo di Radio Giglio Rosso, che ha accompagnato le due giornate con musica e intrattenimento, creando un’atmosfera ancora più coinvolgente.

“Calenzano in Gioco” si è svolto con il patrocinio del Comune di Calenzano e di CSEN Firenze.

Uno sguardo al futuro

Il successo dell’edizione 2026 conferma il valore dell’iniziativa come punto di riferimento per il panorama ludico locale e non solo. La partecipazione, la qualità delle proposte e il clima di condivisione registrato durante l’evento rappresentano una base solida per le prossime edizioni.