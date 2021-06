Grande Firenze: economia e unità amministrativa

Via libera dei 12 sindaci della 'Grande Firenze' per creare un'associazione intercomunale e un regolamento comune a Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Signa, Lastra a Signa, Pontassieve, Scandicci, Sesto Fiorentino e Vaglia.

Dall'incontro convocato stamani dal Sindaco della Città Metropolitana Dario Nardella nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi emerge una risposta tangibile e di prospettiva nel tempo del post-covid, per un'area tra le più dinamiche e forti d'Italia in termini di occupazione, export e produttività.Si accoglie dunque la scommessa dell'unità amministrativa e del rilancio economico guardando al dopo emergenza sanitaria.Ai Consigli comunali dei 12 Comuni sarà sottoposto nelle prossime settimane un documento programmatico e un regolamento che disciplini in modo comune le attività in alcuni settori di governo: urbanistica (pianificazione strutturale intercomunale); turismo e attrazione di investimenti; promozione economica; sicurezza urbana (integrando l'operato delle polizie locali); ambiente; infrastrutture e mobilità; servizi alla scuola; appalti e gare; consulenza legale.