Gosens: 'Firenze la città ideale per me e la mia famiglia'

PRESENTAZIONE ROBIN GOSENS

Robin Gosens stamani ha parlato dal Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park.

FIORENTINA - “La Fiorentina significa per me tanto. La volontà di tornare in Italia e venire a Firenze è stata molto forte da parte mia. In Germania purtroppo non ci siamo trovati molto bene. A Bergamo sono cresciuto e a Milano ano con l’Inter ho avuto la fortuna di vincere”.

SQUADRA - “Il gruppo è forte, ha potenzialità importanti. Adesso serve un po’ di pazienza, stiamo migliorando giorno dopo giorno e vogliamo fare molto bene. Personalmente sono una persona molto ambiziosa, spero di dare una mano anche sotto l’aspetto della cresccita della mentalità di gruppo”.

MODULO - “Ho giocato con questo modulo già con Gasperini. Mister Palladino chiede tanta intensità, tanta corsa e molto lavoro di forza. Il dinamismo è la mia forza e con il modo di giocare del Mister posso esprimermi al meglio”.

FIRENZE - “La Toscana ha delle campagne stupende ed una natura bellissima. Firenze è la piazza giusta per me e per la mia famiglia. Era probamente scritto nel destino il mio arrivo in viola. Il Viola Park poi è qualcosa di incredibile, mai vista una struttura del genere per professionisti”.

DIFENSORE - “L’ho fatto qualche volta anche a Berlino la scorsa stagione. Mi esprimo meglio come esterno, ma se c’è bisogno mi adatto a qualsiasi ruolo”.

TROFEO o CHAMPIONS - “Ho avuto la fortuna di giocarla, ed è la cosa più importante per la crescita di un calciatore, ma alla fine quello che conta è vincere trofei”.