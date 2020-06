Gli Anelli dell’Infinito: due nuovi percorsi trekking

Alla scoperta di San Piero e delle terre dei Medici

Due nuovi percorsi trekking per valorizzare il territorio in questo momento di ripartenza e promuovere un turismo sostenibile. Nascono a San Piero a Sieve “Gli anelli dell’infinito” sulle orme dei Medici, due diversi itinerari trekking proposti dalla Pro Loco di San Piero a Sieve e dal gruppo di host “Dormire a San Piero a Sieve” in collaborazione con gli “Sgambatori dell’Appennino” che hanno pensato di tracciare due anelli con San Piero al centro, proprio per valorizzare l’offerta turistica e ricettiva del paese stesso, regalando ai camminatori scorci caratteristici ed una visuale complessiva sul territorio circostante.

Il primo anello proposto partendo dalla Pieve di San Pietro si sviluppa per 26 km (500 metri di dislivello) snodandosi tra Sant’Agata, Monte Calvi, Galliano, Bosco ai Frati e rientro a San Piero (7 ore stimate). Il secondo, lungo 18 Km (dislivello 800m) parte sempre dal piazzale della Pieve e porta alla scoperta del Castello del Trebbio fino a Bilancino, Cafaggiolo e rientro dalla Fattoria di Ischieti nuovamente verso San Piero (durata 6 ore circa).

“In un momento così delicato per il turismo abbiamo accolto con piacere la proposta del gruppo “Dormire a San Piero” di promuovere questi due nuovi itinerari per valorizzare ulteriormente il nostro paese – spiega il Presidente della Pro Loco di San Piero a Sieve Sauro Bani - L’idea è quella di dare un’opportunità in più a chi già percorre la Via degli Dei, in modo da scoprire ulteriori bellissime realtà del nostro territorio, oppure semplicemente come una proposta di due giorni per conoscere San Piero a Sieve e le terre dei Medici intorno a noi”. La proposta turistica si completa con le strutture ricettive del paese coinvolte nel progetto, che possono sempre più diventare un punto di appoggio fondamentale per chi vorrà conoscere il nostro ambiente, vivendolo nel pieno rispetto della natura, grazie anche a queste due nuove opportunità di “turismo-slow” che bene si inseriscono nella prima estate segnata dalle restrizioni anti contagio.

Gli itinerari sono segnalati ma il consiglio è comunque quello di scaricare le descrizioni dei percorsi dal sito www.prolocosanpieroasieve.it nel menu “Turismo” alla voce “Percorsi trekking gli anelli dell’infinito” dove troverete anche tutti i contatti delle strutture ricettive ed ulteriori info sui sentieri.