Giuramento infermieri a Firenze

Sono una ventina i nuovi infermieri che hanno prestato giuramento, dando così simbolicamente avvio alla propria professione. "È una professione che richiede grande preparazione e delicatezza- sottolinea Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato alla Sanità - Abbiamo affrontato l'emergenza della pandemia con la loro abnegazione. Ci vuole ascolto per mettere al centro le loro esigenze che hanno sempre una rilevanza corale. Collegialità tra le figure professionali sanitarie e programmazione sono elementi fondamentali per una risposta profonda e personale alla domanda di salute, anche in presenza della crescita di malattie croniche".

La cerimonia si è tenuta a Firenze in occasione della Giornata internazionale dell'infermiere, che cade il 12 maggio: l'Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze-Pistoia ha infatti organizzato sabato 13 maggio 2023 un appuntamento che ha voluto rendere omaggio alla professione nel presente e nel futuro.Nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze il Giuramento è stato anticipato da un evento formativo dedicato all'infermieristica odierna e alle sfide poste dal Pnrr.

Nella mattinata è stata invece ricordata la fondatrice dell'infermieristica moderna, con la deposizione di una ghirlanda sulla statua di Florence Nightingale nel chiostro di Santa Croce.L'incontro, moderato da Maristella Mencucci, componente della Commissione d'Albo Infermieri di Opi Firenze Pistoia, si è aperto con i saluti di Eugenio Giani presidente della Regione Toscana, Sara Funaro assessore comunale al Welfare di Palazzo Vecchio, Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato alla Sanità e presidente della Consulta delle Professioni sanitarie, Alessandra Innocenti, consigliera comunale di Firenze, Donatella Lippi professore ordinario dell'Università degli Studi di Firenze.