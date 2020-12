Giulio Casale in "La libertà è... Giorgio Gaber" venerdì 4 dicembre

Ore 21.00 su YouTube e sulla pagina Facebook del Teatro Puccini

Nell’ambito delle numerose attività della Fondazione Gaber, gli incontri-spettacolo hanno sempre trovato ampi spazi di programmazione.

L’alternanza di contributi filmati, esecuzioni musicali dal vivo e momenti di riflessione ‘alta’ contribuiscono infatti a creare un percorso intellettuale ed emotivo interessante e coinvolgente.

L’incontro spettacolo ‘Libertà è… Giorgio Gaber’ si avvale della presenza di Giulio Casale uno dei migliori interpreti della canzone colta italiana e internazionale che eseguirà alcuni brani fondamentali del Teatro-Canzone; importanti e rari contributi filmati, particolarmente suggestivi, testimonieranno inoltre in modo eloquente la figura e l’opera del Signor G. Infine, la testimonianza di Paolo Dal Bon, presidente della Fondazione Gaber offrirà, dell’Artista, una visione inedita e originale.

Nella primavera del 2001, proprio al Teatro Puccini, Gaber fece la sua ultima apparizione in pubblico per presentare il disco ‘La mia generazione ha perso’. Sarà questa anche l’occasione per mostrare per la prima volta in assoluto alcune immagini tratte da quell’evento.

Lo spettacolo verrà pubblicato sui canali social del Teatro Puccini venerdì 4 dicembre alle ore 21.00 e rimarrà online per i tre giorni successivi.

