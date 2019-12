Giulia Orlandi, l'addio al calcio del capitano del primo scudetto viola

ph courtesy Violachannel

Giuliani, vicepresidente del Consiglio comunale: "Tutta Firenze ti ringrazia"

“Giulia Orlandi è una calciatrice che ha deciso sabato scorso, dopo 20 anni e oltre 200 partite in Serie A, di scendere in campo per l’ultima volta. Una decisione sofferta ma da rispettare – ricorda la vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani – da parte di una ragazza che ha giocato, praticamente, sempre a Firenze. Ha vinto uno scudetto ed una Coppa Italia con la Fiorentina e, nell'ultima stagione militava nella Florentia San Gimignano. L'amministrazione comunale e tutta Firenze ringraziano la campionessa Giulia Orlandi per il grande contributo che ha offerto sia per la vittoria del primo storico scudetto della società viola che per la promozione del calcio femminile non solo in città ma in tutta Italia”.