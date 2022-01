Giovedì 6 gennaio le calze ai bambini del Mandela Forum

Al Mandela Forum arriva la befana di Coldiretti per consegnare ai piccoli vaccinati la prima calza a km zero con i prodotti naturali delle aziende agricole toscane. E’ la nuova iniziativa di Donne Impresa Coldiretti Toscana e Campagna Amica in occasione della festa della Befana per premiare i bambini da 5 a 11 anni che si recheranno a vaccinarsi promuovendo al contempo una più salutare alimentazione legata ai prodotti del territorio.

Al posto di caramelle, cioccolate, gomme da masticare e carbone, nella calza contadina di Coldiretti ci saranno olio extravergine di oliva toscano IGP, noci, noccioline, miele e nocciole, croccante prodotto dalle aziende agricole che aderiscono alla rete di vendita diretta di Campagna Amica. 300 le calze che saranno consegnate nell’arco della giornata.

A consegnarla ci sarà la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi che alle 10.00 sarà sul posto insieme agli operatori di Coldiretti promotori dell’iniziativa, per donare ai piccoli vaccinati dai 5 agli 11 anni la prima calza “contadina” tutta toscana.

La befana arriva anche ai bambini in quarantena negli alberghi sanitari del territorio fiorentino. È l’iniziativa pensata da Siaf spa - società di ristorazione collettiva mista pubblico-privata che offre servizi di ristorazione ad aziende, ospedali e istituti scolastici – per l’Epifania 2022.

Insieme al pasto del giorno dell’Epifania, tutti i bambini presenti all’interno degli alberghi sanitari del territorio riceveranno infatti una calza contenente caramelle, cioccolatini, noccioline, fiocchi d’avena, dei piccoli giochi in legno e un kit per realizzare omini di pasta.

Un pensiero speciale, che arriva in un momento delicato a causa dell’aumento dei contagi da Covid 19 e che porta con sé un doppio significato: se da una parte le calze andranno a portare un po’ di gioia ai bambini che si trovano temporaneamente ricoverati negli alberghi sanitari di Firenze e dintorni, dall’altra SIAF ha pensato – per questa iniziativa – di non scegliere a caso i doni da consegnare. Il ricavato delle calze, acquistate da Siaf per essere donate ai bambini, viene infatti devoluto alle missioni di Operazione Mato Grosso, che è presente con oltre 40 comunità in Perù, Ecuador, Brasile, Bolivia.

Ad Arezzo la Befana porta “i chicchi” ai più piccini grazie ad aiutanti speciali. Dopo aver annullato - a causa dell’emergenza sanitaria - l’evento previsto per il 6 gennaio dal calendario di “Arezzo Città del Natale”, la Fondazione Arezzo Intour ha deciso comunque di agevolare il lavoro della simpatica vecchietta organizzando una distribuzione alternativa delle tradizionali “calze”.

A partire dalle ore 11.30, saranno i volontari de “La Racchetta” che doneranno le calze ai bambini che si troveranno a passeggiare nel centro storico. Come invece era già previsto dal programma originale, sarà il personale sanitario dell’Ospedale San Donato di Arezzo che provvederà ad effettuare la consegna ai bambini ricoverati presso la pediatria o in procinto di ricevere il vaccino.

“Avevamo immaginato una giornata diversa, appositamente pensata per i più piccoli _ afferma Simone Chierici presidente della Fondazione Arezzo Intour -. Purtroppo l’evolversi della situazione sanitaria ci impedisce di effettuare la “festa” nelle forme in cui l’avevamo pensata, ma l’obiettivo è stato quello di non rinunciare a un appuntamento tradizionale, atteso e molto amato dai bambini di ogni età. Ringrazio tutti coloro che ci aiuteranno a distribuire le calze e auguro a tutti di trascorrere una serena Epifania”.