Giovedì 31 ottobre Amandha Fox a Firenze

Ospite del Sexy Disco Excelsior

A dare la notizia nei giorni scorsi è stato il sito Dagospia (pubblicazione web di rassegna stampa e retroscena su politica, economia, società e costume curata da Roberto D'Agostino) che ha pubblicato alcuni scatti inediti che andranno a costituire il calendario 2020 della star dell’adult entertainment italico Amandha Fox.

In questi anni la Venere polacca ha più volte dimostrato quanto i suoi nudi possono risultare scomodi ai politicanti proprio attraverso la realizzazione del calendario. Al grido: “NO AD UN’ALTRA ILVA” questa volta la star del cinema a tre X ha protestato contro la gestione dei rifiuti adottata dal Governatore della Puglia Michele Emiliano, nonché ha preannunciato che parte dei fondi provenienti dalla vendita del suo calendario andranno all’Unità di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto recentemente intitolato a Nadia Toffa.

Il popolo della notte toscano è pronto? Giovedì 31 ottobre è tempo di streghe, vampiri e fantasmi. Torna l'appuntamento con Halloween, questa festa ritornata ormai un must anche in Italia. L’attento staff del Sexy Disco Excelsior di San Donnino Campi (che farà vestire a tema le proprie sensazionali sexy star ) ha fortemente voluto come ospite proprio lei la chiacchieratissima Amandha Fox che per l’occasione proporrà al pubblico dei suoi fans fiorentini il suo nuovo live show.