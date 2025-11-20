Un viaggio nell’intensa attività giornalistica, cuore della sua formazione intellettuale e della sua visione civile di Giovanni Spadolini: è quello proposto dal convegno “Giovanni Spadolini, giornalista d’Italia“, valido per la formazione giornalisti.

Il convegno formativo è in programma per sabato 29 novembre 2025, dalle 10.00 alle 13.00, alla Biblioteca Fondazione Spadolini Nuova Antologia, via Pian dei Giullari 36/a a Firenze.A confrontarsi saranno Giampaolo Marchini, Presidente OdG Toscana, Cosimo Ceccuti, Presidente Fondazione Spadolini Nuova Antologia, e i giornalisti Marcello Mancini, Paolo Ermini e Marco Bastiani. Modera Raffaele Capparelli, consigliere Odg Toscana.Durante il convegno verranno ripercorsi lo stile di Giovanni Spadolini, rigoroso e documentato, la direzione del Resto del Carlino e del Corriere della Sera, e il ruolo che assegnava al giornalismo come strumento di educazione nazionale.Verranno analizzati i suoi editoriali più significativi, il suo approccio sobrio ma fermo di fronte alle crisi politiche e culturali dell’Italia del dopoguerra, e la sua battaglia per una stampa libera ma responsabile.Il corso toccherà anche i legami tra giornalismo, storia e politica nel pensiero spadoliniano, offrendo spunti per riflettere sull’attualità del suo messaggio.