Giovane scomparso a Grosseto, appello della madre

Forse Orlando, 16 anni, è stato visto nelle scorse ore a Firenze

La signora Letizia Jacopini lancia attraverso Facebook un appello: chiunque abbia visto suo figlio Orlando la contatti. Il numero è 3482624797.

Così scriveva stamattina presto: "Mio figlio Orlando di 16 anni è scomparso da ieri pomeriggio. Non abbiamo sue notizie da ieri alle 14.30, quando ci ha chiamato dalla stazione di Livorno. Sarebbe dovuto arrivare ad Empoli alle 15.40 ma non è mai arrivato a casa.Indossa un piumino leggero blu, un paio di jeans chiari, un paio di scarpe Nike. Ieri aveva un cappellino color ocra quando è salito sul treno a Grosseto, e uno zaino nero. Aveva anche una shopper fiori beige. E' alto 1,90, corporatura robusta, capelli castano chiari.Chiunque lo abbia visto o abbia notizie, per favore mi contatti al 3482624797".

Questo l'aggiornamento del pomeriggio di oggi: "Ho ricevuto una segnalazione da Firenze di un signore che lo ha visto Orlando ieri pomeriggio al bar del sottopasso della stazione di Santa Maria Novella, accanto al negozio di bigiotteria. Il signore era abbastanza sicuro che si trattasse di mio figlio. Quindi Orlando dovrebbe trovarsi a Firenze. Indossa un piumino leggero blu , un paio di jeans chiari, scarpe Nike tipo Basket e ieri aveva un cappellino giallo ocra, uno zaino nero e una shopper a fiori beige. Chiunque abbia notizie, o possa verificare se qualcun altro lo ha visto, per favore ci contatti".