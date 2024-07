Giovane accoltellato alle Cascine

Ieri sera, presso il Circolo Unificato dell’Esercito, l’Ocean Sea Foundation (Organizzazione per lo Studio della Flora e della Fauna) e l’International Police Association Toscana hanno conferito al Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma un riconoscimento di carattere internazionale in qualità di autorità provinciale di Pubblica sicurezza.

Ma poche ore dopo un 23enne è stato soccorso, intorno alle 6.30, in piazzale Jefferson, alle Cascine. Il giovane, di origine marocchina, presentava ferite da taglio. E' stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sull'origine dell'accoltellamento tra le ipotesi quella di una lite. Ancora una volta il parco delle Cascine si dimostra luogo di violenza.

"Da tempo come Lega anche in campagna elettorale abbiamo fatto richieste chiare sia per il Parco che per le zone circostanti e siamo nuovamente a chiedere con forza che il Parco delle Cascine sia dotato di una recinzione in stile Central Park, finalizzata non solo al monitoraggio degli ingressi, ma anche ad un maggior decoro del luogo. Inoltre occorre coprire tutto il perimetro esterno ed interno di telecamere h24 attive sotto controllo della polizia municipale. Infine urge a tutela della zona di riprendere i servizi della P.M a cavallo sbandierati negli anni scorsi dall’Amministrazione Nardella, ma poi evidentemente accantonati, con un’attività per tutta la durata della giornata. La gente vuole risposte visibili e forti" dichiara il Capogruppo Lega a Palazzo Vecchio, Guglielmo Mossuto.

"Ogni giorno siamo davanti ad un vero e proprio bollettino di guerra che questa città non può più tollerare. Firenze deve tornare ad avere a disposizione il suo enorme polmone verde senza, però, rischi per la popolazione. Vogliamo tornare a vivere le Cascine nella gioia non nella paura, come quando eravamo bambini."