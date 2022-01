Giorno della Memoria, il videomessaggio di Giani

Giorno della Memoria, Giani: “La Toscana è terra di libertà, non di antisemitismo”

“La Toscana non è quella dei fatti accaduti a Venturina ma è terra di civiltà e di libertà”. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è a Montecitorio dove sta partecipando come Grande elettore ai lavori per l'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica, ma non fa mancare il suo saluto con un video messaggio alle studentesse e agli studenti delle superiori toscane collegati in streaming al meeting del Giorno della Memoria che la Regione Toscana ha organizzato al Cinema della Compagnia di Firenze.

Al centro del messaggio c’é l’aggressione antisemita subita alcuni giorni fa da un 12enne a Venturina da parte di due coetanee. Nel videomessaggio, Giani si sofferma sul significato che il Giorno della Memoria ha per la Regione Toscana. “Noi vogliamo che lo spirito profondo del 27 gennaio, anniversario della liberazione di Auschwitz, sia vissuto ogni giorno e soprattutto che i nostri giovani, le future generazioni, coloro che sono il presente e il futuro della nostra Italia e della nostra Toscana abbiano ben presente ciò che è accaduto e siano loro a trasmettere generazione dopo generazione quell’immunità da dittature e discriminazioni di cui vogliamo essere profondamente convinti e orgogliosi”.

video Toscana Notizie