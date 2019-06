Giornataccia sulla Milano-Napoli

Due incidenti sull'A1 limitato il transito tra Calenzano ed il bivio con la Variante di Valico e poi tra Fabro e Chiusi

Sulla A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto tra Fabro e Chiusi in direzione di Firenze, precedentemente chiuso a causa dell'incendio di un mezzo pesante avvenuto all'altezza del km 411,3. Sul luogo dell'incidente si transitava su una corsia e si registravano 10 km. di coda verso Firenze.

Sempre sulla A1 per un incidente tra due mezzi pesanti al km 272, alle 12,30 circa è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Calenzano ed il bivio con la Variante di Valico in direzione di Bologna. Sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici oltre al personale della Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Alle ore 13 il tratto è stato riaperto, ma sul luogo dell'incidente si transitava su due corsie e sono registrati 8 km. di coda verso Bologna, tanto che gli utenti diretti verso Bologna uscivano a Calenzano per poi rientrare a Barberino dopo aver percorso la strada "Militare Barberinese" SP08.