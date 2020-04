Giornata mondiale per la salute, l'impegno di SPC

Palagi e Bundu aderiscono alla mobilitazione annuale contro la commercializzazione della sanità

"Il 7 aprile è la giornata mondiale della salute. Da qualche anno la Rete Europea contro la Commercializzazione della Salute ha lanciato una mobilitazione annuale e internazionale su questo diritto. Crediamo di non dover esplicitare l'importanza di questa lotta durante l'emergenza Covid-19. Non potendo partecipare ad appuntamenti di piazza o collettivi, ci uniamo, come gruppo consiliare di Sinistra Progetto Comune – spiegano i consiglieri Dmitrij Palagi e Antonella Bundu – alla campagna che si svolge in forma telematica e dalle finestre delle nostre abitazioni. Il Servizio Sanitario Nazionale ha subito decenni di tagli, come altri servizi essenziali, in nome del mercato prima e dell'austerità dopo. Occorre impegnarsi per garantire un sistema pubblico, universale ed equo (non gratuito, perché deve essere finanziato attraverso una fiscalità progressiva, secondo quanto prevede la nostra Costituzione). Invitiamo tutta la cittadinanza ad aderire a questa campagna!”.

Come?

1. Esponete i vostri messaggi su un piccolo striscione bianco in un luogo visibile o fate un cartello in casa

2. Fatevi una foto con i vostri messaggi

3. Condividete

– sui social con l’hashtag #health4all e o #salutepertutteetutti e inviatele ai vostri responsabili politici

– sulla mappa interattiva che potete raggiungere qui: bit.ly/Agir4Health