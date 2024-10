Giornata Mondiale dell’Alimentazione, cibo sano e lotta allo spreco

Sensibilizzare cittadine e cittadini su quanto le nostre scelte quotidiane in tema di alimentazione possono influenzare non solo la salute ma anche l'ambiente. Condividere informazioni e promuovere azioni concrete verso il cambiamento per la costruzione di un futuro in cui l’accesso all’alimentazione nutriente sia un diritto universale per tutti. Sono questi i presupposti su cui è stata istituita la “Giornata Mondiale dell’Alimentazione” prevista per il giorno 16 ottobre 2024, promossa dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura.

Dal 15 ottobre al 15 novembre la sezione soci Coop di Sesto Fiorentino-Calenzano organizza un nuovo ciclo di incontri aperti a tutti, sui temi della prevenzione, della salute e del benessere presso il Centro*Sesto Coop, in Via Petrosa: in calendario tanti appuntamenti realizzati in collaborazione con associazioni, agenzie e istituti del territorio attivi sul fronte della salute e con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino e della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest.

Tutti gli appuntamenti si tengono nella sala Soci al primo piano Centro commerciale Centro Sesto Coop (Via Petrosa, 19 Sesto Fiorentino).I temi individuati, che risultano di particolare rilevanza e di stretta attualità e che rispondono ad alcune indicazioni e sensibilità manifestate dai soci, saranno discussi con l’aiuto di esperti capaci di fornire indicazioni per affrontare, direttamente e/o in rapporto con i Servizi Sanitari e Sociali, gli aspetti di prevenzione e gestione ad essi inerenti.

Significativa è la collaborazione con le organizzazioni professionali (AIFI), di rappresentanza (AIMA, IAPB) ed istituzionali (ISPRO, USL TC) che supportano il contributo dei relatori esperti. IAPB sarà presente, sabato 26 ottobre, con un'Unità attrezzata per lo svolgimento degli esami di screening della pressione oculare nell’ambito della prevenzione del glaucoma.Infine, grazie al protocollo firmato fra Regione Toscana, ISPRO e Unicoop Firenze, l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica toscano sarà presente, dal 5 al 15 novembre, con la sua Unità mobile presso il Centro*Sesto dove svolgerà attività di prevenzione oncologica con programmi di screening e di informazione e sensibilizzazione.

Per la prima volta, il Comune di Empoli promuove questa importante ‘Giornata’ inserendola nel cartellone ‘Un Autunno per l’Ambiente’ ma soprattutto collocandola nel progetto ‘Empoli Food 2030’, organizzando alcune iniziative co-progettate con gli Istituti comprensivi Circoli Est e Circolo Ovest, rivolte a tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.Non dobbiamo dimenticare che esistono molte disuguaglianze, anche in Occidente, nell’accesso ad alimenti nutrienti e di qualità e che occorre promuovere un cambiamento verso un sistema agroalimentare più equo.Si parte da un opuscolo elettronico, realizzato con il contributo della biologa nutrizionista Susanna Agnello dello Sportello del nutrizionista, un servizio del Comune di Empoli, attivo dal primo dicembre 2020, legato alla refezione scolastica per migliorare i menù della mensa e aiutare le famiglie nell’alimentazione dei propri figli: insomma, una finestra sull’educazione alimentare.

Il dépliant sarà inviato tramite email a tutte le scuole e sarà una buona base di lavoro per insegnanti, studentesse e studenti per affrontare alcune tematiche, partendo da “cosa significa alimentazione sostenibile”, “alcune regole per l’alimentazione sostenibile”, “dieci consigli per mangiare sano e sostenibile”, “la dieta mediterranea”, “cibi sani e anti spreco”. Al link https://www.comune.empoli.fi.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/Giornata-Mondiale-dell-Alimentazione potrà essere consultata la pagina dedicata alla ‘Giornata’.

“Nutrire il corpo e alimentare il movimento: i segreti per il benessere nella prevenzione oncologica”, questo il titolo dell’iniziativa organizzata dal Comune di Montelupo che si terrà giovedì 17 ottobre, alle ore 18.00, in Sala del Consiglio presso il Palazzo comunale (viale Cento Fiori, 34).L’incontro è organizzato in occasione dell’Ottobre rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Saranno presenti professionisti medici, che affronteranno il tema del ruolo dell’alimentazione e del movimento nella prevenzione oncologica.

I relatori: Claudio Caponi, senologo, Elena Corsinovi, della struttura di Dietetica professionale Ausl Toscana Centro, ambito empolese, Giampiero Montanelli della struttura Promozione della salute Ausl Toscana Centro, ambito empolese.Per tutto il mese di ottobre, inoltre, nei bar aderenti, c’è “Aperitivo in rosa”, iniziativa di cui il Comune si è fatto promotore. Due euro in più pagati pagati per l’aperitivo saranno devoluti all’associazione ASTRO, che si occupa del supporto e della riabilitazione per pazienti oncologici.

Questi i bar aderenti: Caffè Centofiori (viale Cento Fiori, 39); Caffè Le Rotonde ss67 (via Tosco Romagnola); 14.05 Caffè Spritz e Pinsa (via Raffaello Caverni, 60); Circolo La Torre (via della Chiesa, località La Torre); Bar Pasticceria Vezzosi (corso Giuseppe Garibaldi, 13); Circolo Il Progresso (via Rovai, 43); Bar Carlino 2 (viale Cento Fiori, 9); Circolo MCL Fibbiana (piazza San Rocco, località Fibbiana); Bar Pasticceria Gelateria Pimpina (via Fratelli Cervi, 78).Commenta l'assessora alle Pari Opportunità e al Diritto alla Salute Stefania Fontanelli: "C'è bisogno di promuovere una cultura della prevenzione a tutto tondo, partendo dalla prevenzione primaria, cioè quella che fa leva sugli stili di vita, su quei fattori di rischio modificabili, nei confronti dei quali ognuno può intervenire in prima persona facendo le giuste scelte, per ridurre il rischio di sviluppare la malattia.

Quindi una sana alimentazione, evitare il fumo di sigaretta, mantenersi attivi, moderare l'alcol. È per questo che incontri così, di divulgazione, sono fondamentali."