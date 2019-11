Giornata Mondiale della Gentilezza: Prato aderisce

Domani 13 novembre in Comune evento formativo rivolto alle scuole del territorio

Si terrà mercoledì 13 novembre dalle 9:30 alle 12:30 presso il Salone Consiliare l'evento formativo relativo all'educazione al valore della gentilezza nelle scuole della provincia di Prato, che si svolge in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza. Il progetto è stato promosso dallo Staff a supporto dell'Autonomia Scolastica dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Prato, in collaborazione con l'assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune.

La finalità dell'evento, aperto ad una rappresentanza di tutte le comunità scolastiche del territorio pratese del I e del II ciclo, è quella di condividere le iniziative già esistenti, in rete e non, e di promuovere l'adesione di altre istituzioni scolastiche alle reti nazionali della "Settimana della Gentilezza" e dei "Giochi della Gentilezza", o stimolare l'avvio di progetti inerenti alla medesima tematica.

La "Settimana della Gentilezza a scuola" è un progetto che coinvolge oltre 70 scuole, sparse su tutto il territorio nazionale, unite dal comune desiderio di migliorare il clima e gli ambienti delle scuole promuovendo azioni e comportamenti gentili, accoglienti e inclusivi. In modo da valorizzare le relazioni positive all’interno della scuola tra personale, docenti, studenti, famiglie, come antidoto a fenomeni di bullismo e come riscoperta di valori di buona convivenza civile, di composizione dei conflitti e di cittadinanza attiva.

Questo il programma:

Alle 9:30 Saluti del sindaco di Prato Matteo Biffoni, del presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli, e dell'assessore alla Cultura Simone Mangani

Alle 9:45 Ufficio Scolastico Provinciale di Prato, prof.ssa Maria Ramunno, introduzione ai lavori e relazione: “Piccola storia dei Gruppi e Movimenti per la Gentilezza nel mondo”

Alle 10 collegamento via Skype con il Dott. Raffaele Ciambrone, Dirigente Miur (se possibile)

Alle 10:15 Prof. Alessandro Giorni, Dirigente Scolastico IC Pier Cironi, Prato “Che cos’è la gentilezza?”

Alle 10:30 prof. Mario Battiato, Dirigente Scolastico IC Gandhi Prato “Le Settimane della Gentilezza all’Istituto Comprensivo Gandhi”

Alle 10:45 prof.ssa Alba Maria Aquilano , Coordinatrice Didattica della Scuola Primaria Parificata “Don Bosco”: “Il progetto Gentlitudine della Primaria Don Bosco”

Alle 10:45 Prof. Alberto Ardizzone, Dirigente Scolastico IC Copernico di Corsico (MI): la rete degli Istituti aderenti al progetto “La Settimana della Gentilezza a Scuola”

Alle 11:15 Luca Nardi e Massimo Stellato, Presidente e Consigliere dell’Associazione Culturale “Cor et Amor” di Lessolo (TO): "La rete di scuole dei Giochi della Gentilezza”

Alle 11:50 Intervento di alcuni studenti delle Scuole Secondarie di II grado sul tema: “Gli studenti e la Gentilezza verso l’ambiente”

Alle 12:15 Prof.ssa Roberta Michelini, Referente Regionale per l’Educazione Fisica presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana: “Sport e Gentilezza”

Alle 12:30 Lancio del concorso fotografico “A Prato…scatta la Gentilezza!”, conclusione dei lavori e saluti finali