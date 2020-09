Giardino dell’Orticultura: ‘Un concerto per Gabriele’

Musica gospel per la Pet Therapy di Careggi. Il 20 settembre l’evento benefico organizzato dall’associazione Borgogni con il sostegno del Comune di Firenze

Un concerto nel nome di Gabriele organizzato dall’associazione Borgogni per sostenere il progetto di Pet Therapy del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Careggi. È l’evento benefico in programma domenica 20 settembre all’insegna della musica gospel e non solo, nel rispetto delle norme anti-Covid. L’appuntamento è alle 18 al giardino dell’Orticultura, con ingresso a offerta libera. Abbinata al concerto è prevista una lotteria benefica, il cui ricavato andrà a supportare il progetto di Pet Therapy.

Secondo l’assessore all’Ambiente il giardino dell’Orticultura diventa così teatro di un evento di solidarietà e sensibilizzazione nel ricordo di Gabriele Borgogni. Un’occasione per sostenere un progetto speciale di coinvolgimento degli animali nei percorsi di terapia intensiva dell’Ospedale Careggi.