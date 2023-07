Gianni Morandi mercoledì 2 agosto in Garfagnana

ph Alessandro Rella

Al via con il concerto di Gianni Morandi i grandi eventi di Mont’Alfonso sotto stelle, il festival in programma in antiche fortezze delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano.

L’eterno ragazzo sarà in concerto mercoledì 2 agosto nella cinquecentesca Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) con una scaletta che intreccia i grandi classici del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico “Evviva!”, tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti: “L’Allegria, “Apri Tutte Le Porte” e “Anna della porta accanto”.Dopo la partecipazione a Italia Loves Romagna - il concerto benefico a sostegno delle popolazioni alluvionate – con il tour Go Gianni Go! Estate 2023 prodotto da Trident Music, Gianni Morandi approda per la prima volta in Garfagnana.

Acclamato da un pubblico multigenerazionale, Morandi sta animando la calda stagione dei live con uno spettacolo ricco di emozioni indimenticabili. Radio Italia è media partner ufficiale del tour. Subaru è main partner.Inizio ore 21,15. I biglietti – da 46 a 105 euro, posti numerati – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel.

055.210804). A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9.30/12.30 – dalle 15.30 alle 18.30; domenica e festivi chiuso) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a – orario giorni feriali 9/13). Biglietti disponibili anche il giorno dello spettacolo dalle ore 17,30 (info tel. 334 6167210) presso la biglietteria della Fortezza di Mont’Alfonso.Giunto alla quarta edizione, Mont’Alfonso sotto le stelle è quasi un “Fitzcarraldo”, una impresa eroica e coraggiosa che porta grandi nomi dello spettacolo in due secolari fortezze, quella di Mont’Alfonso a Castelnuovo e quella delle Verrucole a San Romano, immerse in meravigliosi scenari naturali.

Location che hanno fatto innamorare, in primis, gli stessi artisti.