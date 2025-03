Giani, primarie nel centrosinistra? Non mi tiro indietro

Fratoianni ha detto che per il candidato del centrosinistra a governatore della Toscana vanno fatte le primarie? “Non mi sono ancora candidato, ritengo che manchi ancora molto. Se diventi candidato non fai più attività amministrativa perché tutto quello che fai viene visto in funzione della candidatura. Io preferisco lavorare. Se ci saranno da fare le primarie, le farò, così come se il mio partito mi dirà che quella sarà la strada non avrò difficoltà a seguirla”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il governatore della Toscana Eugenio Giani, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.