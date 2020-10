"Presto 17.500 tamponi al giorno in Toscana"

Il nuovo governatore Giani mette questo obiettivo tra le priorità. Oggi 20 ottobre ne sono stati effettuati 11.532. "Avvierò gli Stati Generali della Sanità"

"In Toscana l’obiettivo è di arrivare al più presto a 17.500 tamponi giornalieri". Lo ribadisce oggi sui social, dopo averlo detto ieri nel discorso al Consiglio regionale, il nuovo governatore Eugenio Giani. Oggi 20 ottobre ne sono stati effettuati 11532. Giani poi anticipa: "Avvierò gli Stati Generali della Sanità, un percorso per rendere il sistema sanitario e la ricerca un punto di eccellenza nella nostra regione ascoltando i veri protagonisti: gli operatori sanitari e i cittadini tutti".

Giani inoltre ribadisce: "Il Lavoro, con le risorse previste dal Recovery Fund, sarà modello di sviluppo con la riprogrammazione dei fondi strutturali europei: 264 milioni di euro, tra cui 115 milioni per gli investimenti per le piccole e medie imprese.

Una Toscana più forte che sarà attenta alla scuola, alla cultura, al sociale, alla promozione del turismo, all’innovazione digitale, all’ambiente, ai trasporti, alle infrastrutture, allo sport e al volontariato.

Una Toscana che non vuole lasciare indietro nessuno per tornare a crescere insieme!