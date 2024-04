Autismo, Giani: “Approvata variazione di bilancio con più risorse”

Firenze, 13 aprile 2024- La Toscana non lascia sole le famiglie con persone che soffrono di disturbi autistici. “L’impegno della Regione per queste persone – commenta il presidente della Toscana Eugenio Giani - non può essere messo in discussione. Anzi, i contributi e finanziamenti toscani destinati a questo tipo di disturbi sono tra i più alti in Italia”.

“Dopo la variazione di bilancio dei giorni scorsi, che ha già permesso di aumentare le risorse a disposizione – spiega Giani - entro la fine di quest’anno approveremo un piano specifico sull’autismo, con relativo finanziamento. Abbiamo inoltre già deciso e firmato una circolare per continuare a garantire la continuità nella terapia Aba, su cui c’erano stati problemi, sollecitando nel frattempo una risposta a livello nazionale per avere linee guida uniformi”. “Ci siamo mossi - chiarisce - dopo le preoccupazioni manifestate proprio dalle associazioni delle famiglie di persone autistiche, dimostrando quella capacità di ascolto che da sempre contraddistingue questa Regione”.

“Inoltre, notizia anche questa degli ultimi giorni – conclude – , la giunta lunedì scorso ha approvato, assieme ad altri interventi strutturali di edilizia sanitaria e sociosanitaria, il finanziamento del campus dell’autismo in via del Terrafino nel comune di Empoli: uno spazio di un ettaro dove sorgeranno un centro diurno, luoghi di aggregazione e per attività sportive ed ambulatori specifici a servizio non solo dell’area della Città metropolitana ma dell’intera Toscana. La giunta regionale ha messo a disposizione quasi sei milioni e 500 mila euro per questo progetto, altri 800 mila li aggiungerà l’azienda sanitaria”.

“L’impegno della Regione Toscana per le persone autistiche è forte considerato che i contributi e i finanziamenti destinati a questo tipo di disturbi - ribadisce ancora Giani - sono tra i più alti in Italia”.

“Gli 800 mila euro dell’ultima variazione di bilancio, non sono risorse aggiuntive per i disabili ma sono i contributi alle famiglie per l’anno 2023! Questi 800 mila euro sono stati messi sull’art. 23 della Legge 44, cioè specificatamente per rispondere a tutte le domande di sostegno alle famiglie con disabili per l’anno 2023. Non c’è un centesimo sul 2024 e non c’è un centesimo sull’autismo! Giani mente consapevolmente oppure non sa come funziona la variazione di bilancio che ha proposto.

Si faccia spiegare meglio dai suoi tecnici a cosa servono le risorse in bilancio!Il governatore e l’assessore Bezzini si stanno incensando un po' troppo. A parte che trovo vergognoso che si faccia propaganda elettorale su questi temi, vorrei poi ricordare loro che a causa di una scelta della Regione Toscana i contributi per la terapia ABA erano stati sospesi in alcune Aziende Sanitarie!! Grazie alla forza dei padri e le madri dei bambini autistici che hanno sollevato il problema, ci siamo attivati con il direttore Gelli ed al momento il problema è rientrato.

Il governo Meloni si sta muovendo come nessuno dei precedenti per sostenere le famiglie con persone autistiche! Per la prima volta il Ministero della Salute sta lavorando davvero, attraverso un apposito gruppo di lavoro, per valutare il metodo ABA e rendere concrete alcune indicazioni relative ai trattamenti terapeutici riabilitativi basati sui principi della scienza dell'analisi del comportamento, affinché siano disponibili nell'ambito del Ssn. Allo stesso tempo il sottosegretario Gemmato - il primo ad avere una delega specifica all'autismo - sta portando avanti una interlocuzione interministeriale in modo da dare una risposta sistemica e strutturata ai problemi vissuti quotidianamente dalle persone autistiche e dalle loro famiglie.

Vorrei sapere da Giani e Bezzini perché la sinistra nei decenni in cui è stata al Governo, non ha mosso un dito per l'autismo. È servito il Governo Meloni per avviare un serio percorso istituzionale che vada nella direzione di fornire i sostegni adeguati alle persone autistiche, eppure si parla da oltre 30 anni di questa condizione” così Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano.

Eros Tetti, portavoce regionale di Europa Verde Toscana, esprime grande soddisfazione per l'approvazione unanime, da parte del Consiglio Regionale della Toscana, della mozione relativa al sostegno per le persone nello spettro dell'autismo. La decisione di garantire e incrementare l'accesso alle terapie basate sui principi dell'Applied Behaviour Analysis e ad altri progetti terapeutici rappresenta un segnale importante di attenzione e impegno verso le esigenze di queste persone e delle loro famiglie.

"L'unità dimostrata dal Consiglio Regionale nella votazione di questa mozione è un segnale chiaro che la Toscana intende porsi all'avanguardia nell'assistenza e nel sostegno alle persone con autismo", afferma Eros Tetti. "La celere risposta della Regione alle sollecitazioni di Europa Verde Toscana, delle associazioni e dei cittadini interessati dimostra un'effettiva volontà di ascolto e di azione."

Tuttavia, Europa Verde Toscana sottolinea che l'impegno non può e non deve fermarsi qui. "Accogliamo con favore le misure annunciate, ma riteniamo che sia necessario andare oltre. È fondamentale garantire una copertura delle spese per le terapie ABA e per gli altri progetti terapeutici che possa arrivare fino al 100%, su scala progressiva ISEE, fino alla maggiore età dei beneficiari. Solo così potremo assicurare un supporto completo ed equo a tutte le famiglie che affrontano le difficili sfide dell'autismo", prosegue Tetti.

La ricerca di fondi per finanziare queste iniziative è cruciale e non deve essere sottovalutata. Europa Verde Toscana invita la Regione Toscana a intensificare gli sforzi in questo senso, per garantire che nessuna famiglia sia lasciata indietro a causa di limitazioni economiche.

L'approvazione della mozione rappresenta un primo passo importante, ma è solo l'inizio di un percorso che deve vedere impegnati tutti gli attori coinvolti - istituzioni, associazioni di settore, professionisti e famiglie - in un dialogo costruttivo e continuativo. Europa Verde Toscana è pronta a collaborare con la Regione e con tutte le parti interessate per assicurare che i diritti e le necessità delle persone nello spettro dell'autismo siano sempre al centro dell'agenda politica e sociale.

In conclusione, Europa Verde Toscana riconosce e apprezza gli sforzi compiuti dalla Regione Toscana e da tutte le forze politiche per affrontare le tematiche relative all'autismo con sensibilità e determinazione. Restiamo impegnati a monitorare i progressi in questo ambito e a lavorare affinché le misure adottate si traducano in benefici concreti per le persone nello spettro dell'autismo e per le loro famiglie.