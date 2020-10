Giani, appello a chi ha avuto il Covid: "Donate il sangue"

ph FB Giani

"Il vostro plasma contiene preziosi anticorpi per curare i pazienti ancora malati"

In un post su Facebook, il governatore toscano Eugenio Giani lancia un appello alla donazione del sangue, e si rivolge a una categoria precisa: chi è stato affetto da Coronavirus e ora è guarito. Ecco le sue parole:

"Stiamo vivendo un’emergenza sanitaria senza precedenti dove è fondamentale seguire e curare i pazienti affetti dal covid-19. Anche coloro che lo hanno sconfitto sono determinanti per la cura. Possono donare i soggetti tra i 18 e 60 anni che lo hanno già avuto, che pesano almeno 50 Kg perché il loro plasma contiene preziosi anticorpi per curare i pazienti ancora malati. Per avere informazioni su come e dove donare il plasma è possibile chiamare il servizio della Regione Toscana al numero 055 4385860. La comunità toscana darà un segnale forte per uscire da questa emergenza sanitaria, ne sono certo!"-