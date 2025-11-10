Fiorentina

Già in vendita i biglietti per Fiorentina - Juventus

La partita è in programma sabato 22 novembre

Redazione Nove da Firenze
10 Novembre 2025 15:34
La Fiorentina rende note le informazioni per acquistare i biglietti e le relative fasi di vendita della  partita contro la Juventus per la 12° giornata di Serie A Enilive 2025/26 in programma sabato 22/11/2025 ore 18:00 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze:

APERTURA VENDITA BIGLIETTI SETTORI LOCALI:

Biglietti in vendita dalle ore 15:00 di oggi lunedì 10/11/2025.

REGOLE E LIMITAZIONI DI VENDITA:

Vendita residenti Regione Piemonte e Lombardia

La vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Piemonte o Lombardia è consentita esclusivamente per il settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva JUVENTUS FC.

Acquisto biglietti settori locali

Obbligo InViola Premium Card:Necessaria per ogni titolare di biglietto (esclusi Under 14) in tutti i settori ad eccezione dei settori di Tribuna Vip, Tribuna Onore e Poltronissima.

Residenti Provincia Firenze e cittadini stranieri residenti all’estero:Possibilità di acquistare biglietti per settori locali (escluso Curva Ferrovia fino alle 14:59 del 20/11/2025) senza obbligo di tessera, solo presso:

FIORENTINAPOINT

Contatti: fiorentinapoint@acffiorentina.it

INTERO in Curva Ferrovia attivo dalle 15:00 del 20/11/2025 solo presso FIORENTINAPOINT (res. Prov. FI e cittadini stranieri res. Estero)

Settore Ospiti (Curva Esterna CE1)

La vendita dei biglietti del settore Ospiti, identificato nel settore di CURVA ESTERNA (CE1) a capienza ridotta, è momentaneamente sospesa in attesa di comunicazioni dalle autorità competenti.

