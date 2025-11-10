Già in vendita i biglietti per Fiorentina - Juventus

La Fiorentina rende note le informazioni per acquistare i biglietti e le relative fasi di vendita della partita contro la Juventus per la 12° giornata di Serie A Enilive 2025/26 in programma sabato 22/11/2025 ore 18:00 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze:
APERTURA VENDITA BIGLIETTI SETTORI LOCALI:
Biglietti in vendita dalle ore 15:00 di oggi lunedì 10/11/2025.
REGOLE E LIMITAZIONI DI VENDITA:
Vendita residenti Regione Piemonte e Lombardia
La vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Piemonte o Lombardia è consentita esclusivamente per il settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva JUVENTUS FC.
Acquisto biglietti settori locali
Obbligo InViola Premium Card:Necessaria per ogni titolare di biglietto (esclusi Under 14) in tutti i settori ad eccezione dei settori di Tribuna Vip, Tribuna Onore e Poltronissima.
Residenti Provincia Firenze e cittadini stranieri residenti all’estero:Possibilità di acquistare biglietti per settori locali (escluso Curva Ferrovia fino alle 14:59 del 20/11/2025) senza obbligo di tessera, solo presso:
Contatti: fiorentinapoint@acffiorentina.it
INTERO in Curva Ferrovia attivo dalle 15:00 del 20/11/2025 solo presso FIORENTINAPOINT (res. Prov. FI e cittadini stranieri res. Estero)
Settore Ospiti (Curva Esterna CE1)
La vendita dei biglietti del settore Ospiti, identificato nel settore di CURVA ESTERNA (CE1) a capienza ridotta, è momentaneamente sospesa in attesa di comunicazioni dalle autorità competenti.