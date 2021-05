Georgofili, resta ancora tanto dolore

ph Facebook Nardella

"27 maggio 1993 ore 1:04, un boato scuote la città. Perdono la vita Dario, Angela, Fabrizio, Nadia e Caterina. La mafia colpisce Firenze. Oggi, come quel giorno al liceo quando appresi la notizia, rimane tanta commozione. Chiediamo verità e ricordiamo le vittime". Così il sindaco Dario Nardella che stanno ha posto una corona di fiori in via dei Georgofili a ricordo delle vittime.

"Fabrizio, Angela, le loro figlie Nadia e Caterina e il giovane Dario meritano verità e giustizia", ricorda il presidente della Toscana Eugenio Giani.

Poco fa, verso le 8,30, in diretta Facebook dal cimitero de La Romola, San Casciano Val di Pesa (FI) si è tenuta la deposizione di una corona floreale sulla tomba della Famiglia Nencioni, vittima della Strage; alle 12 dal Palazzo di Giustizia di Firenze si potrà seguire l’inaugurazione del Centro di digitalizzazione degli atti processuali delle stragi del 1993 e infine dalle 15 “San Casciano Val di Pesa ricorda" con messaggi istituzionali e video contributi dalla comunità di San Casciano Val di Pesa a cura Tiziana Giuliani (Premio Matteotti 2020) Teatro dei Passi - Arca Azzurra Eventi da vedere sui canali online di Comune e Associazione.