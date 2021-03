Gavinana, parrucchiere e clienti senza mascherina: scattano multa e chiusura

Zona piazza Puccini: clienti al tavolo, ristorante multato dalla Polizia Municipale. Sanzione pesante: 5 giorni di chiusura perché il locale era "recidivo"

Tre clienti seduti al tavolo intenti a consumare un pasto. È quanto ha scoperto ieri una pattuglia della Polizia Municipale. Gli agenti del reparto Tutela del Consumatore sono intervenuti intorno alle 15 in un ristorante in zona piazza Puccini. Il locale era già stato sanzionato per violazioni ai vari DPCM per il contenimento della pandemia e quindi, oltre alla multa da 400 euro, è scattata anche la chiusura per 5 giorni.

Questa mattina invece, durante i controlli per il rispetto delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria, gli agenti hanno effettuato una verifica su un’attività di parrucchiere in zona Gavinana. All’interno nessuno, né operatori né clienti, indossavano la mascherina obbligatoria. Il titolare, cittadino italiano, è stato quindi multato e l’attività chiusa per un giorno.