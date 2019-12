Gara Tpl Toscana, Forza Italia chiede di aspettare

Stella e Pieraccioni: "La Regione Toscana sospenda l'aggiudicazione del servizio fino alla sentenza del Tar fissata il 26 febbraio. Decisione avventata quella di andare avanti nella procedura di affidamento fin dal 1 gennaio"

Firenze, 16 dicembre 2019 - "La Regione Toscana sospenda l'aggiudicazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale, in attesa della prossima sentenza del TAR, fissata per il prossimo 26 febbraio 2020". Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (FI), insieme alla capogruppo di F.I. al Quartiere 1 di Firenze, Roberta Pieraccioni, membro della direzione regionale del partito, dopo che Mobit (il consorzio che raggruppa le imprese toscane del settore) ha presentato al Tar della Toscana la richiesta di sospensiva dell'aggiudicazione ad Autolinee Toscane del servizio sull'intero territorio regionale.

"La Regione ha deciso di andare avanti nella procedura di affidamento già dal 1° Gennaio 2020 - ricordano Stella e Pieraccioni -. Si tratta di una decisione avventata. Se non ci sarà la sospensione di tutte le procedure, le aziende che attualmente gestiscono il servizio rischiano di subire un danno irreparabile, anche nell'eventualità di sentenza favorevole. Questa vicenda potrà dirsi conclusa solo dopo l'ultima sentenza su tale seconda aggiudicazione e auspichiamo che la Regione voglia attendere la fine del contenzioso per procedere ad atti che rischiano di essere dannosi per i cittadini, il servizio e i gestori".