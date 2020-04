Galluzzo: avvistato un cinghiale in piazza Puliti

In un video su Facebook il grosso animale che nel parcheggio quasi deserto si allontana per l'abbaiare di un cane. E nei commenti dei galluzzini si scatena la fantasia...

Un cinghiale al Galluzzo, nell'area tra piazza Puliti e i "campini", l'area cioè del viale Tanini. E' stato avvistato oggi pomeriggio e il video con le immagini del grosso animale è stato postato nel gruppo Facebook "Sei del Galluzzo se..." ricevendo subito una valanga di like e di commenti.

Il cinghiale era in mezzo al parcheggio, in questi giorni di Coronavirus quasi deserto, e sembra essere stato disturbato dall'abbaiare di un cane per cui se ne è andato in direzione viale Tanini ed Ema.

Probabilmente il fatto che in questo periodo il traffico è quasi inesistente ha consigliato all'animale selvatico di farsi un giro da queste parti, della serie "la natura si riprende i suoi spazi".

Tra i commenti dei galluzzini, non pochi quelli scherzosi del tipo: pappardelle in vista...