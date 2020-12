Galluzzo, riaperta piazza Puliti: le foto

Finiti i lavori, adesso si può tornare a parcheggiare

Piazza Puliti è stata riaperta nelle scorse ore ed è tornata ad essere un parcheggio, il più ampio del Galluzzo. Sono infatti terminati i lavori di piantumazione del 17 alberi mangia-smog ed è stata messa a punto la segnaletica orizzontale, le strisce.

Questa del Galluzzo è una piantumazione "pionieristica": l'assessore Cecilia Del Re in sede di presentazione disse che questo "è un indirizzo da seguire per tutte le aree destinate a parcheggio in città".

I lavori sono iniziati all'inizio di novembre e tra un po' (il periodo esatto ancora non si conosce) in quella zona ne inizieranno altri, perché in viale Tanini sarà realizzata una lunghissima aiuola centrale con 70 nuovi alberi di prima grandezza.