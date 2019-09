Galluzzo, nubifragio nella notte: fulmini e acqua a catinelle

Ore 2.12: cadono le prime gocce poi una mezz'ora intensa con le strade allagate e improvvisi torrentelli lungo i marciapiedi per la rapidità della precipitazione. Poi poco prima delle 3 tutto è tornato tranquillo ma con aria più fresca e pulita. Prevista pioggia anche oggi. Sereno venerdì e sabato, di nuovo maltempo domenica e lunedì

Ore 2.12: cadono le prime gocce al Galluzzo dopo che per qualche minuto si era sentito tuonare in lontananza. Il vento ha portato velocemente in questa direzione le nuvole dense d'acqua e l'hanno scaricata in abbondanza per mezz'ora circa, rendendo l'aria più fresca e pulita, poi gradualmente l'intensità della pioggia è andata diminuendo ma quando sono le 2.50 sta continuando a piovere.

Alcune strade del paese sono state per qualche minuto attraversate da veri e propri torrentelli velocissimi ma data l'ora notturna non c'è stato alcun problema di traffico: pochissime le macchine passate in quei momenti.

Negli ultimi tempi le piogge in Italia sono molto "a chiazze" anche nella stessa zona: rimanendo nell'area a sud ovest di Firenze, è successo ad esempio che è piovuto al Galluzzo e neanche una goccia a Porta Romana, e viceversa.

E anche per la giornata di oggi, giovedì 19 settembre, su Firenze sono previsti rovesci e precipitazioni mentre venerdì e sabato dovrebbe essere sereno.

Il maltempo dovrebbe tornare a farsi vivo nelle giornate di domenica e lunedì, quando sono previsti temporali accompagnati da vento.