Galluzzo, morta Suor Prudente: aveva 106 anni

GALLUZZO (FIRENZE) - È morta al Galluzzo una religiosa speciale e molto longeva, Suor Prudente di 106 anni, ne avrebbe compiuti 107 il prossimo 17 novembre.

Suor Prudente (al secolo Saija Rosa, nata in Sicilia) ha vissuto gran parte della sua vita nel Convento delle Stimmatine al Galluzzo, in via del Podestà.

La suora è stata lucida fino all'ultimo, sempre circondata dall'affetto e dall'abbraccio delle sue consorelle e di amiche come l'operatrice sanitaria Adina con la quale amava parlare e scherzare.