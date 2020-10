Galluzzo, lavori lunghi e divieto di sosta h24 in via Ponte di Certosa

Pesante intervento sulle fognature da domani 5 ottobre al 18 novembre

Apre da domani un nuovo cantiere al Galluzzo. Cantiere lungo, dal 5 ottobre al 18 novembre. La strada interessata è via Ponte di Certosa, all'inizio del paese venendo dalla parte dell'autostrada. Si tratta del rifacimento delle fognature, un intervento pesante che comporterà il divieto di sosta h24 nella strada.

Nelle prossime settimane quindi molti automobilisti dovranno cambiare abitudini perché non sono pochi coloro che sono soliti parcheggiare l'auto, specialmente nelle ore notturne, in via Ponte di Certosa.