Galluzzo e dintorni senz'acqua nella notte tra 30 e 31 gennaio

Previsti lavori di rinnovo della rete idrica. L'informazione di Publiacqua che si scusa con i cittadini per il disagio

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Firenze che, causa lavori di rinnovo della rete idrica, dalle ore 23.00 di giovedì 30 alle ore 6,00 di venerdì 31 gennaio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in località Galluzzo, in via San Felice a Ema, via Cave di Monteripaldi e limitrofe.

In caso di condizioni meteo avverse, l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.