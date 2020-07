Galluzzo, 19 sacchi di rifiuti fuori dai cassonetti: scatta la multa

Viale Tanini, è successo dopo una festa privata. Il responsabile individuato e sanzionato (600 euro) dalla Polizia Municipale

Fanno una festa in giardino e abbandonano 19 sacchi di rifiuti fuori dai cassonetti, individuati e multati dalla Polizia Municipale. É accaduto questa mattina. Le pattuglie del Reparto territoriale di Gavinana, come riferisce una nota del Comune di Firenze, nel corso di un controllo mirato all’abbandono di rifiuti, hanno notato 19 grossi sacchi neri abbandonati a fianco dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti in viale Tanini (Galluzzo) e che occupavano gran parte del marciapiede, All’interno numerosi contenitori di pizza da asporto.

Dagli accertamenti gli agenti sono risaliti al responsabile dello scarico, effettuato dopo una festa privata nei giardini, che è stato sanzionato per violazione per l’abbandono di rifiuti di grandi dimensione come previsto dal Testo Unico dell’Ambiente (600 euro).

I controlli sono continuati in altre zone del Quartiere 3 e hanno portato al ritrovamento di numerosi imballaggi abbandonati in via Nachino e via Benedetto Fortini. Anche in questo caso gli agenti hanno individuato i responsabili, residenti nelle rispettive zone. Per entrambi è stato applicato il Regolamento di Polizia Urbana (160 euro) in quanto rifiuti di dimensioni più contenute.