Funghi: impariamo a conoscerli

Autunno, tempo di raccolta funghi. Imparare a riconoscerli e a rispettare il bosco è importante per l’ambiente e per la nostra salute.

Per questo il Comune di Borgo San Lorenzo, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Toscana Centro, ha organizzato una serata dal titolo “Funghi d’autunno. Indirizzi per la raccolta: conoscere le specie, prevenire le intossicazioni, tutelare la biodiversità”.

L’appuntamento, che vedrà la partecipazione del Micologo Dott. Andrea Cibecchini, è per mercoledì 20 ottobre alle 21.00 presso la Sala Pio La Torre a Borgo San Lorenzo.

I posti saranno limitati e per l’accesso è richiesto il green pass.