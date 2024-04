Per un intervento di Toscana Energia a seguito di una fuga di gas questa sera alle 20 circa sarà chiusa via Nazionale nel tratto fra via Chiara e via dell’Ariento. Le lavorazioni proseguiranno nelle ore notturne per riaprire domani mattina.

Itinerario alternativo per i veicoli diretti verso la stazione di Santa Maria Novella: via XXVII Aprile-via San Zanobi-via Panicale-via Sant’Antonino-via dell’Ariento e rientro in via Nazionale.