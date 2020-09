Frosinone vs Empoli 0-2 L'Empoli esordisce con una vittoria convincente

L'esordio di mister Dionisi con una vittoria in trasferta.

L’Empoli vince a Frosinone in questa prima gara di campionato, contro un Frosinone reduce dalla “fresca” sconfitta in finale playoff contro lo Spezia di appena una mese fa. Una vittoria che ha messo in evidenza un’idea di squadra dell’Empoli molto più consapevole rispetto allo scorso campionato ma, si sa, siamo solo all’inizio e le gare saranno tante da affrontare tanto da valutarle strada facendo per poi arrivare ad un obiettivo finale che non si sa se sarà quello prefissato.

Frosinone vs Empoli si può definire gradevole ed emozionante, la prima di mister Dionisi sulla panchina toscana. In avvio di gara l’Empoli si rende subito pericoloso con Mancuso che approfitta di un errato disimpegno della difesa del Frosinone. E proprio sugli sviluppi del corner successivo, battuto da Stulac, con Romagnoli che prolunga di testa si secondo palo tanto da trovare Moreo pronto ad impattare e ad insaccare a rete a pochi passi dalla rete di Bardi. Il Frosinone evidenzia una certa reazione riuscendo a dominare nella seconda metà del primo tempo e andando vicino al pari, al 22′, con un potente tiro dalla distanza di Kastanos che colpisce solamente il palo alla destra di Brignoli, che al 35′ si oppone a Rohden con un ottimo intervento.

Ad inizio ripresa i padroni di casa attaccano con molta convinzione ma, nonostante questo, è l’Empoli ad andare in rete, al 57′, con La Mantia, che, con uno splendido colpo di testa su assist dalla sinistra di Terzic, sigla il doppio vantaggio Il Frosinone non si arrende costruendo diverse occasioni per riaprire la partita anche se i suo attaccanti, tra l’altro bravi, forse non erano in giornata facendo sì che l’Empoli potesse iniziare il suo nuovo campionato con una vittoria in trasferta, ben augurante quanto utile.

Prossimo avversario degli azzurri il Monza di Brocchi.

Frosinone: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Szyminski; Zampano, Rohden, Maiello, Kastanos, Beghetto; Ardemagni (dal 61′ Dionisi), Ciano. All. Nesta.

Empoli: Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Terzic; Ricci (dal 77′ Bajrami), Stulac, Bandinelli; Moreo; Mancuso, La Mantia (dal 77′ Damiani). All. Dionisi.

Marcatori: Moreo (E) al 5′, La Mantia (E) al 57′.