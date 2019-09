Frenata Inter su Politano, Pradè va deciso sul brasiliano Pedro

All'ultimo momento il club nerazzurro ha rifiutato l'offerta da 30 milioni e la Fiorentina ha offerto circa 14 milioni per l'attaccante della Fluminense. 24 convocati per il Genoa

Il calciomercato è così: quando sembrava concluso l'affare Politano, che pareva destinato a venire acquistato dalla Fiorentina alla cifra di 25-30 milioni più bonus, l'Inter ci ha ripensato e il centrocampista offensivo resta in nerazzurro.

Il colpo nell'aria è un altro, quello di Pedro attaccante brasiliano della Fluminense, 22 anni, che la Fiorentina potrebbe acquistare alla cifra di circa 14 milioni. Pradè ci ha lavorato e i frutti potrebbero maturare già oggi. Pedro ha debuttato in prima squadra nel 2016 e ha già vestito la maglia della Nazionale brasiliana essendo stato convocato per alcune amichevoli.

Intanto oggi la Fiorentina gioca in casa del Genoa (ore 20,45) per riscattare la dolorosa sconfitta patita sabato scorso contro il Napoli, che per inciso poco fa ha perso in modo rocambolesco 4-3 in casa della Juventus.

Questi i convocati di mister Montella: Badelj, Benassi, Boateng, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dalbert, Dragowski, Lirola, Milenkovic, Montiel, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Ribery, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.