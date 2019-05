Free Bach 212 venerdì 3 maggio alla Stazione Leopolda

Fabbrica Europa sino al 12 luglio 2019, in viale Fratelli Rosselli a Firenze

Fabbrica Europa affronta il 2019 con lo slancio di un nuovo inizio. Un Festival diffuso su Firenze anima dal 3 maggio al 12 luglio vari spazi della città, teatrali e non, con un continuo attraversamento di gesti performativi, sonori e artistici che esprimono i segni di una geografia creativa espansa che dall’Europa arriva all'Asia, passando per il Sud del mondo.

L’inaugurazione della XXVI edizione spalanca le porte della Stazione Leopolda per una serata unica e speciale che vede protagonisti la celebre compagnia catalana La Fura dels Baus, la coreografa norvegese Ina Christel Johannessen di Zero Visibility Corp, Muta Imago nell’ambito di Little Fun Palace, un progetto di OHT.