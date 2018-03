Frecce Tricolori a Firenze: ​Piazzale Michelangelo e vie d’accesso, le chiusure

Celebrazioni per il 95° compleanno dell’Aeronautica Militare e per gli 80 anni della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”

Un’occasione di vanto e di festa per l’Aeronautica e per Firenze, oltre che una bella occasione da parte dei curiosi e degli appassionati per assistere, nel cielo cittadino, alle evoluzioni della Pattuglia Acrobatica, le famose “Frecce Tricolori”.



A partire dalle ore 11.00, verranno celebrati gli 80 anni di presenza della Forza Armata nel capoluogo toscano ed il “Giuramento e Battesimo” di 41 giovani allievi del 1° Corso della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze. Evento presieduto dal Ministro della Difesa, Sen. Roberta Pinotti, con la partecipazione dei vertici della Difesa e delle autorità civili e religiose fiorentine. Nel corso della cerimonia saranno consegnate anche alcune prestigiose onorificenze alle Bandiere di Guerra ed al personale dell’Aeronautica Militare. L’evento terminerà con il passaggio delle Frecce Tricolori sui lungarni.

L’evento interesserà una serie di modifiche alla viabilità.

Divieti di sosta già nella giornata di martedì 27 nel piazzale Michelangelo, nella notte si aggiungeranno via delle Porte Sante, via del Monte alle Croci, viale Poggi e piazzale Galilei.

Nella giornata della cerimonia, mercoledì 28, dalle 9,30, divieti di sosta al piazzale Michelangelo negli spazi riservati al Tp e bus turistici. Alle 9.45 sarà la volta dei divieti di transito in piazzale Michelangelo, viale Michelangelo, viale Galileo, viale Poggi, piazza degli Unganelli/via del Giramontino. Il provvedimento sarà in vigore fino alle 13.30 per tutti i mezzi eccetto Ataf e scuolabus, che potranno passare già dalle 13, e per mezzi interessati all’evento con specifica autorizzazione.

Su viale Michelangelo potranno circolare anche i veicoli diretti e in uscita dall’ex Iot, i mezzi dei frontisti, veicoli diretti e in uscita dalle attività ricettive nell’area, mezzi provenienti da via San Miniato al Monte (per la sola corsia discendente in direzione via Marsuppini). In viale Galileo deroga al divieto per i veicoli provenienti da via San Leonardo in uscita verso piazzale Galileo, mezzi dei frontisti compresi quelli di via del Giramontino, veicoli a servizi di disabili. Inoltre dalle 9.45 alle 13.30 di domani scatteranno divieti di transito anche nelle strade laterali afferenti alle aree chiuse con deroghe per i veicoli diretti ai passi carrabili o in sosta su strada in uscita.

Altri provvedimenti sono stati predisposti martedì 27 marzo per due eventi collegati alle celebrazioni. Si tratta dell’inaugurazione della mostra presso la Sala delle Carrozze in via Cavour e del concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica al Teatro della Pergola.



Divieti di sosta in via Cavour dalle 13 alle 19, in viale Mazzini e viale Segni in orario 13 - 24 e anche divieti di sosta in via della Pergola e in via Sant’Egidio sempre 13 - 24.