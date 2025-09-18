Francesco Casini riparte da Grassina: cena il 28 settembre

Riparte da Grassina, nel comune di Bagno a Ripoli, il luogo dove è stato sindaco per oltre dieci anni, la campagna elettorale di Francesco Casini, candidato al Consiglio Regionale per la lista Eugenio Giani Presidente - Casa Riformista. Domenica 28 settembre alle ore 20, presso il Circolo ACLI di Grassina (Via San Michele a Tegolaia 1A), si terrà una cena aperta a cittadini, amici e sostenitori: un momento conviviale, ma soprattutto un’occasione di incontro, dialogo e confronto sui temi che riguardano il futuro della Toscana.

La scelta di Grassina non è casuale: il paese rappresenta un punto centrale che unisce i due collegi in cui Casini è candidato, il Collegio di Firenze I (città di Firenze) e il Collegio di Firenze II (Bagno a Ripoli, Chianti, Valdarno, Valdisieve e Mugello). Un luogo simbolico da cui ripartire per parlare di comunità e territorio, rafforzando il legame con chi vive ogni giorno queste realtà.

Durante la serata, oltre alla cena, è previsto un momento di intervista al candidato, che illustrerà le proprie proposte per la Toscana e risponderà alle domande dei presenti.

«Questa campagna elettorale vuole essere un percorso di ascolto e partecipazione – dichiara Casini – perché solo dal dialogo con le persone possono nascere le migliori idee per la nostra Regione. Ripartire da Grassina, dalla mia comunità, significa tornare alle radici di un impegno che guarda al futuro».

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata:

via mail a francesco@francescocasini.it

via telefono o WhatsApp al 338 2817581

Una cena che sarà al tempo stesso un momento di convivialità e un’occasione per conoscere meglio il candidato, le sue idee e le sue proposte per una Toscana più vicina alle persone e alle loro esigenze.