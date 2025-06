Franca Innocenti e Gualberto Carrara aderiscono alla Lega

“È con immenso piacere che annuncio l’adesione odierna alla Lega di due Consiglieri di Quartiere 5: Franca Innocenti e Gualberto Carrara! Grazie a loro la Lega sarà presente anche nella Circoscrizione suddetta e formerà subito il Gruppo Consiliare. Queste importanti adesioni dimostrano la bontà della nostra azione politica su Firenze”. Così il Capogruppo Lega in Palazzo Vecchio, Guglielmo Mossuto.

“Insieme a Franca e Gualberto ed ai nostri militanti ci attende una bellissima campagna elettorale per le elezioni Regionali a sostegno di un progetto di vero cambiamento, che come Centrodestra porteremo davanti agli elettori. Insieme a Matteo Salvini e Roberto Vannacci siamo pronti per difendere i nostri valori e cambiare la Toscana! Sarà una grande sfida che affronteremo come sempre, senza paura!”, prosegue Mossuto.

“Noi della Lega, siamo “quelli del fare”, mentre dall’altra parte quella del Pd -Movimento 5 Stelle e Sinistra, c’è chi dice NO a tutto, a infrastrutture, sviluppo economico a qualsiasi cosa soprattutto se proposta dal Governo di Centrodestra. Adesso anche in Toscana servono fatti concreti e non le consuete false promesse del Governatore uscente! Il Centrodestra unito e compatto è pronto a vincere anche in Toscana!”, conclude Mossuto.