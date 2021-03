Frana di Monsanto ripristinata in tempi record

Barberino Tavarnelle, il Comune è intervenuto tempestivamente per il consolidamento del muro di sostegno

Si è concluso in tempi brevissimi l’intervento di risanamento della frana che pochi giorni prima si era verificata lungo la strada comunale che attraversa la frazione di Monsanto. L’opera pubblica, per la quale il Comune ha stanziato un importo complessivo pari a 40mila euro, si era resa necessaria per eseguire il ripristino dello smottamento causato dalle abbondanti precipitazioni e dalle sfavorevoli condizioni meteorologiche delle scorse settimane.

L’entità della frana aveva determinato anche il provvedimento di chiusura temporanea della viabilità. “In pochi giorni, grazie all'intervento tempestivo della squadra tecnica – dichiara il sindaco David Baroncelli - non solo siamo riusciti a risanare la frana ma abbiamo riaperto il tratto di strada interessato dal movimento franoso. Un ringraziamento ai tecnici del Comune e al cittadino di Monsanto che ha contribuito a velocizzare l’intervento fornendo del materiale utile”.

Quello di Monsanto è uno degli interventi su cui l’amministrazione comunale è al lavoro per la realizzazione di opere pubbliche volte a contrastare il fenomeno del dissesto idrogeologico presente nel territorio. L’obiettivo del Comune è quello di migliorare i livelli di sicurezza del territorio e delle comunità in relazione al rischio idraulico e idrogeologico. “Nel caso di Monsanto – precisa l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani – ci siamo organizzati nell’immediato per allestire una squadra e far intervenire tecnici e fornitori, il consolidamento del muro di sostegno della strada è stato realizzato attraverso la costruzione di apposite gabbie di ferro contenenti pietre e altri materiali analoghi”.