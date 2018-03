Frana a Vallina, interrotta la strada tra Pontassieve e Firenze

Delusione dei cittadini per la "toppa" sulla collina

Il sindaco di Bagno a Ripoli comunica che "in seguito al verificarsi di una frana in località Vallina la SP 34 via di Rosano è momentaneamente interrotta. Si consiglia di utilizzare strade alternative, quali la SS67 via Aretina e la SP1 via Roma".

I residenti e pendolari commentano delusi l'accaduto segnalando come la strada sia pericolosa da anni, non solo scenario di incidenti anche mortali, ma sensibile ai dissesti idrogeologici.

Qualcuno scrive "Pensavano di fermare la collina con due blocchi di cemento" altri domandano quanto durerà l' interruzione visto che la messa in sicurezza potrebbe richiedere tempi tecnici da valutare.

Con l'assenza dell'atteso ponte, o doppio ponte, se la via di Rosano viene meno, l'alternativa é la viabilità in riva destra dell'Arno da Pontassieve, Sieci e Girone verso Firenze.