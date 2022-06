Firenze: solenne cerimonia per la Festa della Repubblica

Una cerimonia essenziale ma sentita per la Festa della Repubblica (2 Giugno) stamani in piazza dell'Unità.

Il cuore della cerimonia è stata la deposizione della corona di alloro alle vittime di tutte le guerre. Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il discorso del prefetto di Firenze Valerio Valenti con alcuni punti cardine: il ricordo commosso delle vittime della pandemia, il pensiero rivolto alle nuove generazioni che hanno sofferto molto in questo periodo, il ringraziamento a tutte le forze dell'ordine per l'impegno quotidiano profuso a favore della collettività, il richiamo alla guerra "assurda e inaccettabile" scatenata dalla Federazione russa contro l'Ucraina, l'appello ad abbandonare gli egoismi, in questo periodo nel quale si sentono forti i bisogni di libertà e ritorno alla normalità, ma a questo proposito Valenti ha espresso un concetto forte e chiaro: "A mio avviso niente potrebbe essere peggio di un mero passivo ritorno alla normalità", quindi occorre fare leva sulle difficoltà del momento presente per entrare con maggiore slancio dentro il futuro.

Un futuro che dovrebbe avere una "più equa distribuzione della ricchezza" e "più diritti per i lavoratori".

Erano presenti (oltre al prefetto Valenti) il presidente toscano Eugenio Giani, la vicesindaca di Firenze Cristina Giachi e numerose autorità militari e civili. Presenti anche alcuni gonfaloni tra cui quelli del Comune di Firenze e della Regione Toscana.